Terça-feira será o dia mais quente da semana com os termómetros a chegarem aos 39 c. º

Manuel Monteiro é o novo treinador do Ribeirão FC, substituindo no cargo João Salgueiro que iniciou a preparação do plantel, saindo do cargo antes do início da época.

Manuel Monteiro, que já orientou o Leixões e Fafe na II Liga, tendo também passagens por vários clubes no Campeonato de Portugal, na época passada esteve no Esperança de Lagos.

O novo treinador já esteve no banco no jogo inaugural, este sábado, da série A do Campeonato de Portugal. O Ribeirão FC foi derrotado, 2-1, na deslocação a Pevidém.