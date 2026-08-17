Esta terça-feira, 18 de agosto, será o dia mais quente da semana em Vila Nova de Famalicão, com a temperatura máxima a poder chegar aos 40 graus.

De acordo com a previsão, o dia será marcado por céu pouco nublado, mas com possibilidade de chuva, estimada em 40%. A temperatura mínima deverá rondar os 22 graus.

Depois do calor intenso, as temperaturas descem de forma significativa. Na quarta-feira, a máxima deverá ficar pelos 29 graus, enquanto quinta e sexta-feira terão máximas de 25 graus, com maior possibilidade de precipitação.

Para esta terça-feira está ainda previsto aviso laranja devido às temperaturas elevadas.