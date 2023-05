Terminam hoje: Inscrições para a Jovem Orquestra de Famalicão

Perto de duas dezenas de Associações de Pais do concelho de Vila Nova de Famalicão estão reunidas no centro da cidade, em mais um Mercado Urbano do ‘Vai à Vila’. A iniciativa visa dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelas associações de pais dos estabelecimentos de ensino do concelho de Famalicão, e serve também para angariação de fundos, com a comercialização e venda de artigos diversos, para as dinâmicas desenvolvidas com a comunidade escolar.

O Mercado das Associações de Pais resulta de uma parceria entre o Município de Vila Nova de Famalicão e a FECAPAF – Federação Concelhia das Associações de Pais e Encarregados de Educação de Vila Nova de Famalicão.