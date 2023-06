TGV Porto-Vigo, com passagem por Famalicão, ainda não saiu de 2020

O projeto apresentado pelo Governo, em 2020, para ligar o Norte e a Galiza em comboio de alta velocidade (TGV), e que no distrito, além de Braga atravessará os municípios de Vila Nova de Famalicão e Vila Verde, «não conheceu novos desenvolvimentos». É esta a conclusão de Jorge Paulo Oliveira depois da interpelação ao ministro João Galamba.

No decurso da audição parlamentar do ministro, que teve lugar na Comissão de Economia, na passada quarta-feira, o deputado famalicense procurou apurar se a nova via ferroviária, nomeadamente o troço que liga o Porto a Braga, já tinha projeto ou anteprojeto, se contava com paragens intermédias, se seria um troço de alta velocidade ou de velocidade alta e se já estava definido o seu espaço canal do trajeto. A tudo isto, o deputado do PSD diz que não teve esclarecimentos de João Galamba.

A construção desta nova linha, de via dupla e de alta velocidade para passageiros, fazendo concretamente a ligação entre Porto-Campanhã, Aeroporto Francisco Sá Carneiro, Braga, com passagem por Vila Nova de Famalicão, Valença e Vigo e que estaria concluída em 2030, foi anunciada em 2020, «mas três anos depois nada mais se sabe. Aparentemente, estamos no mesmo ponto em que ficamos em 2009, quando pela última vez este assunto foi objeto de ampla discussão pública» atirou o social democrata que desafia o Governo «a esclarecer se continuamos apenas no domínio da expressão da vontade quanto à construção desta infraestrutura».

Recorde-se que em fevereiro de 2021, por proposta do PSD a Assembleia Municipal de Famalicão aprovou uma Recomendação ao ministro das Infraestruturas no sentido de ser informada das fases de elaboração do projeto, reforçando a importância de «uma paragem intermédia no município de Vila Nova de Famalicão, atenta a sua localização estratégica e a sua dimensão económica, social e cultural».