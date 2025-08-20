Tiago Conde: Piloto famalicense quer deixar marca no Drift Spain Andorra

Pedro Alves, Chefe do Quadro de Honra dos Bombeiros Voluntários de Riba de Ave e candidato do CHEGA à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, manifestou solidariedade aos bombeiros e criticou os governos do PS e PSD pela gestão dos incêndios florestais.

O candidato, de 42 anos, destacou que os incêndios não são inevitáveis, mas resultado de negligência política e falta de planeamento. Recordou que Portugal perdeu mais de 139 mil hectares de floresta em oito meses, um valor recorde na União Europeia, com fogos de grande dimensão a afetar zonas como Chaves, Mirandela, Sabugal e Covilhã.

Pedro Alves responsabilizou diretamente os governos, acusando-os de falhanço no ordenamento florestal, desinvestimento em equipamentos e impunidade perante incendiários. Ao mesmo tempo, deixou uma mensagem de reconhecimento aos bombeiros: são, disse, “os verdadeiros heróis da proteção civil e merecem muito mais do que palavras de circunstância”.

No plano local, propõe medidas concretas para reforçar a proteção civil em Famalicão, incluindo investimento em veículos e equipamentos, formação especializada, vigilância tecnológica com drones, equipas de monitorização florestal, parcerias com empresas locais e planos de prevenção.

Pedro Alves defende ainda a aplicação das propostas nacionais do CHEGA, como a classificação da carreira de bombeiro como de risco e punições exemplares para incendiários, sublinhando que é necessário “liderança com coragem, lei e ordem”.