TikToker realiza sonho de criança em Famalicão

O FC Famalicão tem agendadas seis partidas de preparação com vista à nova época desportiva. No dia 12 de julho há treino com a equipa sub-23 e três dias depois joga em Espanha, com o Celta de Vigo.

A 23 de julho, a equipa de Hugo Oliveira recebe o Moreirense e, no dia 26, há duas partidas de preparação e ambas em casa: com o Felgueiras e com o Lourosa.

Por último, a 2 de agosto, recebe o vizinho Gil Vicente.