Tina Turner morre aos 83 anos

Sócios do Famalicão com entrada gratuita no jogo que pode dar o título nacional aos sub-19

A equipa sub-19 pode inscrever-se, no próximo sábado, no livro da história do FC Famalicão. A equipa treinada por Vítor Barros está na luta pelo título nacional, liderando a classificação e, na última jornada, recebe o Benfica. O jogo, às 11 horas, no campo n.º 1 da Academia, pode determinar o feito histórico que, a acontecer, é inédito na já longa vida do clube.

Por isso, neste jogo decisivo, o apoio dos adeptos é fundamental. Face às limitações de capacidade do Campo n.º 1 da Academia, o Futebol Clube de Famalicão informa que o acesso ao jogo é exclusivo a sócios do clube (à exceção dos bilhetes destinados à equipa visitante e protocolados pelos regulamentos da FPF); a entrada é gratuita, com a obrigatoriedade de levantamento de bilhete na bilheteira da Academia; os ingresso estão limitados à lotação do recinto. A bilheteira abre às 10 horas no dia de jogo.

O Famalicão lidera a fase de apuramento de campeão, com 25 pontos, seguido do Porto, com 24, e do Benfica, com 23 pontos.