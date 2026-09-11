A empresa famalicense, cuja sede é em Vale S. Cosme, promoveu na passada semana a segunda de três campanhas de colheita de sangue previstas para o presente ano. Esta ação solidária decorreu nas instalações de Campelos, em Guimarães, e o resultado final atesta a solidariedade dos colaboradores da empresa.

Foram realizadas 55 inscrições, 38 das quais foram efetivadas em doações de sangue. Seis dadores fizeram-no pela primeira vez.

Esta ação decorreu em articulação com a Associação de Dadores de Sangue de Famalicão e do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, apoios imprescindíveis para este tipo de iniciativas.