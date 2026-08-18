As redes de saneamento de Famalicão têm registado vários entupimentos provocados pela deposição de resíduos que não devem ser encaminhados para as canalizações.

Toalhitas, fraldas, pensos higiénicos, cabelos e gorduras estão entre os materiais encontrados nestas ocorrências. Apesar de desaparecerem pelo ralo ou pela sanita, estes resíduos ficam retidos nas tubagens e podem provocar obstruções.

O alerta é simples: estes materiais devem ser colocados no caixote do lixo e não nas sanitas ou nos ralos.

Uma utilização correta das redes de saneamento ajuda a evitar avarias, protege o ambiente e contribui para uma melhor qualidade de vida em Famalicão.