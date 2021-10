Todo-o-Terreno: Navegador José Janela está na Baja Portalegre

A PRK Sport Rally Team leva seis carros para a 35ª Baja Portalegre 500, que tem início esta quinta-feira. Das várias equipas da PRK consta o famalicense José Janela, que vai navegar Pedro Dias da Silva, numa VW Amarok (nº 208).

Esta competição marca o final dos campeonatos nacionais de carros e é palco de todas as decisões na Taça do Mundo FIA de Bajas Cross-Country e na Taça da Europa FIA de Bajas Cross-Country. O aquecimento tem início na noite desta quinta-feira, com a cerimónia de partida em pleno centro da cidade de Portalegre.

Na sexta-feira, os 399 pilotos inscritos, de 27 nacionalidades, enfrentam pela primeira vez, as pistas de todo-o-terreno do distrito de Portalegre. A prova termina domingo.