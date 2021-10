Todo-o-terreno: Tiago Reis vai em busca da vitória na Baja Portalegre

Já com o título conquistado, o piloto famalicense apresenta-se na última prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, a Baja Portalegre, com o propósito de fechar a época lutando de igual para igual com a concorrência internacional e nacional pela vitória.

Aos comandos da Toyota Hilux Overdrive, navegado, como habitualmente por Valter Cardoso, Tiago Reis diz-se pronto para o desafio e fechar a época “com chave de ouro”, propósito alicerçado pelo título e pelas excelentes prestações internacionais que teve. «Disputamos uma luta interessante pelo pódio na Baja Áragon e conseguimos o segundo lugar na Baja Itália, em duas experiências internacionais muito importantes para o futuro. Agora queremos fechar com chave de ouro esta temporada, lutando pela vitória na Baja Portalegre, por forma a agradecer o empenho de todo o Team Transfradelos, o apoio da minha família e patrocinadores deste projeto».

A Baja Portalegre, prova pontuável para Taça do Mundo de Bajas, tem início esta quinta-feira com o reconhecimento do Prólogo (SS1), agendado para sexta-feira, pelas 9h50 (5km). Ainda na sexta-feira, pelas 13h45, disputa-se o Setor Seletivo 2 (70km). Já no sábado pilotos e máquinas terão pela frente dois setores seletivos de 150 e 200km, respetivamente, numa prova com 593,68km de extensão total, 425,00km dos quais cronometrados.