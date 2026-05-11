Todos pela Lara: Menina de Famalicão precisa de ajuda

Uma angariação de fundos está a decorrer na plataforma GoFundMe para ajudar a pequena Lara, uma menina de 7 anos, natural de Vila Nova de Famalicão, que enfrenta vários desafios de saúde desde o nascimento.

Segundo a família, Lara sofreu uma paragem cardiorrespiratória apenas 50 minutos após nascer, situação que resultou num quadro clínico de paralisia cerebral espástica bilateral, com envolvimento dos quatro membros e movimentos involuntários em todo o corpo.

Devido à condição clínica, Lara não consegue ser autónoma e necessita de vários tratamentos regulares para melhorar a sua qualidade de vida. Atualmente, realiza duas sessões semanais de fisioterapia, além de terapia da fala e terapia ocupacional, tratamentos que representam custos elevados para a família.

A campanha solidária pretende ajudar a suportar estas despesas e continua aberta a todos os que queiram contribuir para o bem-estar da menina famalicense.