Foi uma descarga de enorme violência. Um raio atingiu a torre principal de emissão da Rádio Cidade Hoje, no Monte de Santa Catarina, em Calendário, Famalicão, e provocou danos muito graves no sistema elétrico e em vários equipamentos da estação.

Tudo aconteceu às 10h14 da passada terça-feira. A força da descarga foi tal que rebentou com as portas dos armários que protegiam os equipamentos elétricos, com algumas dessas portas a serem projetadas para a zona de mato, e provocou ainda a explosão de vários aparelhos essenciais à emissão da rádio.

Na torre da Cidade Hoje estavam também instalados equipamentos de comunicação utilizados pelas forças de socorro e de segurança, que foram igualmente atingidos pela descarga e ficaram totalmente destruídos.

Sem que nunca tivesse falhado, a rede SIRESP, instalada na torre vizinha, também sofreu com alguns constrangimentos, ultrapassados pouco tempo depois.

Na sequência do incidente, a emissão da Cidade Hoje ficou afetada nas frequências FM. Várias equipas estão no local e já trabalham na recuperação dos equipamentos e na reposição do sistema de emissão.

A Cidade Hoje deixa também uma palavra de profundo agradecimento às dezenas de ouvintes, empresas e instituições que, desde o primeiro momento, contactaram a rádio através de mensagens e chamadas telefónicas, numa demonstração de preocupação. Um agradecimento especial é dirigido ainda às equipas técnicas envolvidas na recuperação da emissão, incluindo profissionais de outras rádios, que disponibilizaram conhecimento, equipamento e apoio para ajudar a ultrapassar o momento.