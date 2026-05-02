Trabalhos de limpeza nas avenidas de Famalicão na próxima segunda-feira

Famalicão: Um morto e seis feridos em choque entre carro e ambulância na N14 (Gavião)

Uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas, na madrugada deste sábado, na estada nacional 14, em Gavião, Famalicão.

O acidente ocorreu cerca da 01h00, envolveu uma ambulância privada de transporte de doentes não urgentes, que tinha acabado de deixar o hospital de Famalicão, e um veículo ligeiro de passageiros.

As primeiras informações dão conta de que o choque frontal terá sido provocado pelo veículo ligeiro, que, sem qualquer tipo de luz, entrou em contramão e foi embater na ambulância.

A Cidade Hoje sabe que a vítima mortal é a doente que estava a ser transportada na ambulância de regresso ao lar, com 87 anos, sendo que a profissional que a acompanhava também terá ficado em estado grave.

Há ainda registo de mais cinco feridos, todos ligeiros, grande parte deles transportados para o hospital de Famalicão.

No socorro estiveram os Bombeiros Voluntários Famalicenses, acompanhados pela Ambulância de Suporte Imediato de Vida de Santo Tirso e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Famalicão.