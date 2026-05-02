Trabalhos de limpeza nas avenidas de Famalicão na próxima segunda-feira

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai realizar, na próxima segunda-feira, 4 de maio, trabalhos de limpeza de vegetação em várias avenidas da cidade.
A intervenção arranca às 9h00 e vai decorrer nos separadores centrais da Avenida Marechal Humberto Delgado, Avenida dos Descobrimentos, Avenida Carlos Bacelar, Avenida do Brasil, Avenida Engenheiro Pinheiro Braga e Avenida de França.
Segundo o município, os trabalhos poderão provocar condicionamentos pontuais ao trânsito nas zonas intervencionadas.