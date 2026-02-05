Tráfico de droga: Famalicão envolvido em operação nacional da PSP

Famalicão esteve envolvido numa operação nacional da PSP que levou à detenção de 12 pessoas, entre elas uma mulher, suspeitas de tráfico de droga. A ação incidiu ainda sobre Braga, Guimarães, Lisboa, Coimbra e Évora.

A operação, conduzida entre sábado e terça-feira, resultou na apreensão em várias localidades, incluindo Famalicão, de 2,4 kg de cocaína, 1,7 kg de haxixe e quase meio quilo de MDMA, totalizando dezenas de milhares de doses. Foram também apreendidos cerca de 320 mil euros, 10 viaturas, uma pistola de 9 mm, 59 munições e uma balança de precisão.

Segundo a PSP, os suspeitos residem maioritariamente em Lisboa, Évora, Coimbra, Porto e áreas próximas, sendo a mulher detida natural da Maia.

A investigação, iniciada em 2023, tinha como alvo grupos que atuavam na zona do Porto e forneciam droga diretamente a consumidores, com Famalicão a ser uma das localidades onde a distribuição foi interrompida.

A PSP destaca que a operação permitiu desmantelar parte do fluxo de droga no norte do país e contribuiu para a repressão de crimes que preocupam a comunidade local.