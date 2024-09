Tráfico de Droga: Nove detidos em operação da PJ que passou por Famalicão

Nove pessoas foram detidas numa operação realizada pela Polícia Judiciária (PJ), que teve como objetivo desmantelar uma rede criminosa ligada ao tráfico de drogas. A ação aconteceu em várias localidades, incluindo Vila Nova de Famalicão, e visava grupos que abasteciam laboratórios de produção de drogas no norte, centro e sul de Portugal.

A operação, em investigação desde o início do ano pelos Departamentos de Investigação Criminal de Braga e Leiria, focou-se numa célula operando no norte do país, responsável pela aquisição de produtos químicos usados na produção de drogas. Além disso, a organização tinha ligações internacionais e importava cocaína disfarçada em cocos, enviada por empresas de fachada a partir de um país da América do Sul.

Foram realizadas buscas em várias localidades, que resultaram na apreensão de cerca de 830 kg de pasta de cocaína, grandes quantidades de químicos e vários equipamentos. Além disso, foram confiscados mais de 31 mil euros, veículos e armas. Um laboratório de produção de drogas foi igualmente desmantelado.

Os detidos foram apresentados a tribunal e ficaram em prisão preventiva.