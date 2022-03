Transporte gratuito para apoiar o FC Famalicão em Vizela

O FC Famalicão disponibiliza transporte gratuito para os adeptos que queiram apoiar a equipa no jogo desta sexta-feira, em Vizela. Quem adquirir bilhete para o jogo tem de efetuar a sua inscrição na Loja Oficial até esta quinta-feira. A saída do autocarro está marcada para as 18h45, junto à Bancada Placard.pt

Os bilhetes têm um custo unitário de 10 euros e a compra pode ser efetuada até às 16 horas de sexta-feira, na Loja Oficial.