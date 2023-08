Treinador do F.C. Famalicão surpreendido pelo adversário no dia em que fez 52 anos

O título mundial foi conquistado na prova Wu Qin Xi, enquanto que a prata foi conseguida na prova Yi Jin Jing.

A atleta da Jing-She Escola de Wushu Kungfu está no Japão, em representação de Portugal. A competição começou no final do mês de julho e termina este sábado.

Esta é a maior competição oficial da modalidade, da responsabilidade da International Health Qigong Federation – IHQF, e realizada bianualmente.

A atleta já ostenta no currículo internacional 4 ouros europeus (Inglaterra 2018 e França 2016), 2 mundiais (Holanda 2017 e Portugal 2015), 3 pratas mundiais (Portugal 2015 e Austrália 2019) e 1 bronze mundial (Austrália 2019). Ana Rita Rego é, assim, a portuguesa mais medalhada internacionalmente com medalhas de ouro e restantes medalhas internacionais, no desporto Qigong em Portugal.