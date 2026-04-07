Três encapuzados assaltam Wells no centro de Famalicão: Prejuízo ronda os 8 mil euros

Um grupo de três homens assaltou, na madrugada desta terça-feira, a loja Wells da Rua Adriano Pinto Basto, no centro da cidade.

O crime ocorreu cerca das 03h00. Os assaltantes utilizaram um pé de cabra para destruir a porta e aceder ao interior da loja.

Em três minutos conseguiram levar produtos de dermocosmética, cabelo e duas caixas registadoras.

A PSP esteve no local, acompanhada por elementos do Núcleo de Investigação Criminal.

O assalto ficou registado no sistema de vídeo vigilância do espaço.

Fonte próxima adiantou à Cidade Hoje que o prejuízo ronda os 8 mil euros.