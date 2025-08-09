Concelho

Três feridos em violenta colisão na estrada Famalicão – Braga

Três pessoas ficaram feridas, na noite desta sexta-feira, na sequência de uma violenta e aparatosa colisão entre duas viaturas, na N14, em Tebosa, no concelho de Braga.

O acidente aconteceu cerca das 21h30 e motivou um alerta para os Bombeiros Voluntários Famalicenses.

Das vítimas socorridas, uma inspirou mais cuidados por estar encarcerada, no entanto não há registo de ferimentos graves.

Todos os feridos foram encaminhados para o Hospital de Famalicão.

A GNR tomou conta da ocorrência.

Famalicão: PAN reage a vídeo de lixo a ser soprado para o rio e pede explicações à Câmara

O PAN de Famalicão solicitou esclarecimentos à Câmara Municipal após receber um vídeo, gravado por um morador, onde se vê um funcionário a soprar plásticos para o Rio Pelhe, no recinto da feira semanal.

Segundo o partido, “todos estes plásticos vão seguir o percurso até ao mar, poluindo as margens do Pelhe, do Ave e as praias, e inclusive causando a morte por asfixia dos peixes e outros animais”.

O PAN defende uma estratégia local para a despoluição dos rios, com mais ecopontos, ações de sensibilização dirigidas a trabalhadores municipais e comerciantes, e uma fiscalização adequada para evitar este tipo de situações.

Famalicão: “Estamos prontos”, garante Justin de Haas

A declaração é de Justin de Haas na antevisão ao jogo inaugural da I Liga, com o Santa Clara.

Mesmo perante o avanço competitivo que a equipa dos Açores já leva – pela disputa de três jogos de acesso à fase de grupos da Liga Conferência – o defesa central do Famalicão acredita que o plantel “está preparado, porque fizemos uma boa pré-época, trabalhamos no duro e fizemos várias jogos-treino”. Acrescenta que o plantel, após seis semanas de preparação, treinou melhor as ideias de Hugo Oliveira, que chegou ao clube em dezembro passado.

Justin, que está em Famalicão desde a época 23-24, é um dos capitães da equipa. Fala “numa honra” liderar um grupo “com vários líderes, dentro e fora do campo”.

Na pré-época já marcou três golos, todos de grande penalidade, e “espero ser o primeiro da lista no domingo”.

A preparação da nova temporada tirou ao Famalicão Topic, “um amigo desde o primeiro dia” e Aranda, por lesão. “Estamos aqui por ele e terá sempre o nosso apoio”, um incentivo que também pede aos adeptos. “O entusiasmo manifestado na apresentação é para se repetir no estádio. É muito mais fácil jogar com ‘doze jogadores'”, assumiu o defesa central.

O Famalicão recebe o Santa Clara na tarde deste domingo, às 17 horas, no Estádio Municipal.

Famalicão: Fim de semana com Mostra Comunitária em Portela e Requião

O fim de semana em Famalicão vai contar com a realização de duas mostras que prometem animação para todas as idades.

Este sábado, 9 de agosto, a Mostra Comunitária de Portela anima o Polidesportivo da ADESPO a partir das 15h00, com fanfarra, aulas de zumba, exercício físico, sunset com DJ, festa da cerveja, atuações musicais e rancho folclórico, terminando com fogo de artifício à meia-noite.

Já em Requião, a 12.ª Festa Compra e Venda decorre no adro da igreja, sábado e domingo, com artesanato, produtos biológicos, hortícolas, artigos em segunda mão e muita gastronomia. Haverá ainda demonstrações de artes marciais, música popular e atuações da Academia Sénior local.

Lousado: Mundos de Vida vai aumentar capacidade da escola bilingue, construir lar e auditório

A Mundos de Vida, instituição social e educativa de Lousado, tem um projeto para um conjunto de equipamentos que lhe permita aumentar e melhorar a oferta educativa, social e cultural. Assim, vai construir um lar residencial para 30 seniores, algo orgânico, com hortas e pomares. «Queremos pequeno para não se perder o ambiente familiar», realça o presidente da instituição, Manuel Araújo.

Está também a projetar a construção de um auditório com capacidade para 420 lugares que sirva não só a instituição, mas também a região, beneficiando da sua localização próximo da Estação Ferroviária. Espaço que vai ter uma companhia teatral associada.

A escola bilingue, que já tem 10 anos, vai passar para o palacete onde está a Forave, obtendo espaço para prolongar a escolaridade do 6.º (atualmente) até ao 9.º ano. «Há uma ligação afetiva porque nós nascemos naquele edifício, há 40 anos», recorda o presidente da Mundos de Vida. Além disso, fica perto das atuais instalações. «Os pais falam em prolongar os anos de escolaridade, mas ainda vamos ter que esperar pela saída da Forave, o que vai demorar quatro anos», disse.

Todos estes projetos levam tempo, porque dependem de outras instituições e envolvem pareceres, da Segurança Social, por exemplo. No caso do auditório, é mais rápido porque só depende da Mundos de Vida.

O financiamento está a ser avaliado, mas a instituição diz estar a preparar-se para enfrentar este desafio.

Recorde-se que estes projetos da Mundos de Vida resultam de um contrato firmado entre a Câmara, a Forave e a Mundos de Vida, cuja assinatura decorreu no dia 31 de julho. Ao ceder um terreno com 18 mil m2, a Mundos de Vida recebeu dois terrenos do município e parte das instalações onde está a Forave.

Lions Clube de Famalicão doa camas articuladas à Conferência Vicentina

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão entregou, no dia 1 de agosto, duas camas articuladas elétricas à Conferência Vicentina de Lousado / Requião, destinadas a utentes sinalizados pela instituição.

A oferta resulta de uma parceria de vários anos entre o clube famalicense e o Lions Clube de Roissy Pays de France, permitindo responder a esta necessidade e reforçar o apoio social na comunidade.

Famalicão: Lixo no chão junto aos ecopontos revolta junta de Seide

A Junta de Freguesia de Seide, em Famalicão, manifestou nas redes sociais a sua indignação perante a recorrente deposição de lixo fora dos locais adequados.

Em tom crítico, a junta lembra que o concelho dispõe de recolha porta a porta quase diária, serviço gratuito de recolha de monos, ecocentro municipal e sinalética clara junto aos ecopontos.

Apesar disso, continuam a ser deixados resíduos e objetos de grande dimensão no chão, junto aos contentores. A Junta apela ao sentido cívico da população e pede que estas práticas terminem de imediato.