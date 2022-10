Três jogadores do FC Famalicão visitam Centro de Recolha Animal

O campeão nacional Tiago Reis vai participar na primeira edição da Baja TT Norte de Portugal, a contar para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, que vai decorrer no próximo fim de semana em Murça e Valpaços.

Na antevisão à prova, o piloto de Fradelos confessa que «é tudo novo para todos, e queremos muito estar entre os melhores e os mais rápidos na prova».

Recorde-se que a Baja TT Norte de Portugal é uma estreia no calendário do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT), com cenários bem distintos daqueles a que a caravana do Todo-o-Terreno nacional está habituada a percorrer. Os concelhos de Murça e Valpaços vão servir de cenário à prova, «com um traçado muito exigente ao nível da condução e com um ritmo elevado e que promete muita luta pelos melhores registos de tempo», descreve o piloto.

O campeão nacional ao volante da Toyota Hilux vai procurar imprimir ritmo, mas com a ambição de andar entre os mais rápidos. «Mostramos na última prova que estamos muito competitivos e queremos repetir esse registo nesta prova a norte, em pisos diferentes do que habitualmente temos no campeonato, numa Baja que por isso será diferente, mas onde queremos mostrar a nossa competitividade», diz Tiago Reis.

A Baja TT Norte de Portugal começa na manhã de sábado com o prólogo com cerca de 7km, seguido de dois Setores Seletivos (SS) pelo traçado desenhado nos concelhos de Valpaços e Murça, SS repetidos no dia de domingo.