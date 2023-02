Três jovens, com idades entre os 18 e 19 anos, ficaram, na noite desta segunda-feira, em estado grave, na sequência do despiste do automóvel onde seguiam, na variante norte de Braga, nas proximidades do E.Leclerc de Ferreiros.

Avança O Minho que o grupo dos jovens, natural de Adaúfe, vinha a caminho de uma noite de diversão, no Carnaval de Famalicão, quando se deu o acidente.

As vítimas, depois de socorridas no local, foram encaminhadas para o Hospital de Braga.