Três jovens, com idades a rondar os 20 anos, residentes em Famalicão, estão entre as 16 pessoas atingidas pelo carro que, na madrugada da última terça-feira, entrou na zona pedonal da Rua da Oura, em Albufeira.

Os três amigos encontravam-se no local quando foram surpreendidos pela viatura. Ao que a Cidade Hoje apurou, junto de fonte próxima, uma das jovens sofreu ferimentos na cabeça e acabou por ser suturada. Apresentou ainda várias escoriações e hematomas, nomeadamente nos braços, pernas e costas.

Um dos rapazes sofreu um corte no lábio e uma ferida na cabeça, que obrigou à aplicação de cola cirúrgica. Ficou ainda com vários hematomas pelo corpo.

O terceiro jovem sofreu ferimentos mais ligeiros, sobretudo hematomas nos membros inferiores.

Todos os famalicenses, que se encontravam no Algarve em contexto de férias, foram hospitalizados e receberam alta horas depois.

O atropelamento aconteceu por volta das 03:00, quando a Rua da Oura já se encontrava interdita à circulação automóvel. O condutor, Fábio, mecânico em Lisboa de 35 anos, que estava de férias no Algarve, terá desobedecido às ordens da GNR para parar e tentou abandonar o local.

O homem acabou detido depois dos militares utilizarem armas de fogo para alertar os peões e obrigar o veículo a parar. O condutor acusou uma taxa de alcoolemia de 1,29 g/l, considerada crime, e ficou em prisão preventiva enquanto aguarda julgamento.

No total, 16 pessoas, com idades entre os 18 e os 22 anos, foram atingidas. Duas sofreram ferimentos considerados graves e ficaram internadas.