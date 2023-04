Três jovens feridos em acidente de viação na estrada Famalicão – Barcelos

Três pessoas morreram carbonizadas e uma ficou ferida num acidente de carro que resultou em incêndio, na noite de sábado, na Trofa.

O acidente aconteceu na rua do Progresso, em Santiago de Bougado, quando o carro em que as quatro vítimas seguiam se despistou e colidiu com um muro, tendo-se incendiado logo depois. Segundo os bombeiros, três dos quatro ocupantes ficaram presos no interior do veículo, sendo que um deles já se encontrava no exterior assim que os soldados da paz chegaram ao local.

As equipas de emergência foram acionadas, mas apenas conseguiram resgatar uma pessoa com vida, que foi encaminhada para o hospital de Famalicão com ferimentos graves.

Os três homens que morreram carbonizados ainda não foram identificados, e as autoridades prosseguem a investigação.