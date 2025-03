Três meses, três pontos: Famalicão vence Rio Ave (1-0)

A freguesia de Nine vai ter um parque de lazer e de promoção do exercício físico. Está projetado para um terreno adquirido pelo município, com cerca de 6 mil metros quadrados, para onde está também projetada a ampliação dos serviços da Casa do Povo.

Estes dois projetos foram analisados no âmbito do roteiro da “Presidência de Proximidade”. Mário Passos visitou Nine no dia 6 de março, onde esteve em contato com autarcas, associações e população local. «Há muito que estamos a trabalhar na elaboração do projeto do futuro parque de lazer, com o objetivo de dotar a freguesia de um equipamento desta natureza, criando aqui um ponto de referência para a freguesia, que está em franco crescimento», apontou o presidente de junta Paulo Oliveira.

Os autarcas, onde se incluiu o ninense João Nascimento (presidente da Assembleia Municipal), passaram, também, pelo novo espaço multiusos da freguesia, em fase de conclusão, e pela nova Unidade de Saúde Familiar, estimada em 1,4 milhões de euros, que vai avançar com o apoio do PRR.

«Nine tem crescido. Nos últimos anos foram construídos cerca de 200 novos fogos habitacionais e há da nossa parte um acompanhamento deste crescimento com investimentos estruturais, como o novo polivalente, a futura unidade de saúde e o parque de lazer, para dar condições para que este crescimento seja sustentado e harmonioso», salientou Mário Passos.

Os presidentes da Câmara e da Junta foram, ainda, ver a pavimentação da estrada municipal 562, uma empreitada com um investimento de 149 mil euros, na ligação entre a Avenida da Estação e a Rua dos Caçadores, e a reabilitação do parque infantil de Coura, junto ao qual está o polidesportivo que vai ser também reabilitado.

Mário Passos teve ainda a oportunidade de visitar as obras de reabilitação do interior da igreja paroquial – que receberam um apoio de 50 mil euros do município – e de reunir com os diferentes movimentos locais e uma empresa privada. «O crescimento de Nine resulta do trabalho empenhado dos autarcas, mas também da grande dinâmica dos diferentes movimentos de freguesia e das suas gentes», analisou o edil depois da visita.