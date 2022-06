Três mil alunos famalicenses iniciaram esta sexta-feira os exames nacionais

Os exames nacionais do ensino secundário iniciaram-se esta sexta-feira, dia 17 de junho. Na primeira fase dos exames estão inscritos cerca de 150 mil alunos, dos quais três mil são famalicenses.

A primeira fase começou com a prova de Português para os estudantes do 12º ano. Esta fase termina no dia 6 de julho, com o exame de Geometria Descritiva e de História B para os alunos do 11º ano. No dia 19 de agosto vão ser afixadas as classificações do ensino secundário.

As provas com o maior número de inscrições são Biologia, Português, Física e Química e Matemática A.

(Foto arquivo)