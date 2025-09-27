Trial das Nações: Capitão português é famalicense

O livro de estreia de Maria João Mesquita é apresentado na tarde de 4 de outubro, a partir das 15 horas, na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco. “A vida acontece no inesperado: devaneios, incertezas e pontas soltas” reúne textos escritos em diferentes momentos da vida da autora, partilhando medos, reflexões e aprendizagens, que, acredita, «podem inspirar e trazer conforto aos leitores».

Maria João escreve sobre a inevitabilidade dos imprevistos e a importância de escolhermos como reagimos às adversidades. Mais do que um livro, a jovem famalicense, de 28 anos, acredita que a obra «é um abraço literário para aqueles momentos em que as respostas parecem distantes e as pontas soltas se tornam novas oportunidades. Espero que os meus leitores não tenham medo do incerto, que se agarrem sempre à força que julgam não ter e que não deixem os sonhos guardados na gaveta».

Para além de celebrar a conquista de um sonho, Maria João confessa que o livro reflete a sua necessidade de «transmitir amor próprio e amor pelos outros». É, em suma, um convite a reflexões várias e à descoberta de novas perspetivas sobre a vida, «transformando obstáculos em oportunidades de crescimento».

Maria João Mesquita é licenciada e mestre em Ciências da Comunicação, com especialização em Informação e Jornalismo pela Universidade do Minho. Atualmente trabalha na área do Marketing, mas a sua experiência profissional inclui passagens por órgãos de comunicação social (locais e nacionais), assim como por empresas e agências de comunicação.