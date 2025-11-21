Sociedade

Tribunal espanhol já decidiu: Famalicenses acusados de violar espanholas estão inocentes

Os quatro jovens da região de Braga julgados em Gijón por suspeitas de violação coletiva a duas espanholas, no verão de 2021, foram esta sexta-feira absolvidos. Entre os arguidos estavam dois famalicenses.

Em declarações a O Minho, o advogado Germán-Ramón Inclán Méndez afirmou que “a verdade foi provada” e que os quatro estão “completamente inocentes”. O defensor sublinha que a sentença “não deixa nenhuma margem de dúvidas” e será divulgada quando for anonimizada.

Os arguidos garantiram sempre que o sexo foi consentido e disseram ter ficado “surpreendidos” com a detenção. A defesa apresentou um vídeo que, segundo o advogado, “provava ter sido sexo consentido”.

Dois dos principais acusados, um de Famalicão e um de Braga, chegaram a estar presos preventivamente.

Famalicão: Criança de 8 anos ferida em acidente na variante nascente

Uma criança de oito anos ficou ferida, na manhã desta sexta-feira, na sequência de uma colisão entre duas viaturas, na variante nascente de Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 08h50 e para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o hospital local.

 

Joane: Assalto à Repsol de Joane termina com dois detidos

Duas pessoas, um homem e uma mulher, foram detidas pela GNR, na sequência de um assalto à mão armada à Repsol de Joane, em Famalicão.

O crime aconteceu cerca das 16h00. O grupo ameaçou, com uma arma de fogo, o funcionário do posto.

 

As duas pessoas acabaram detidas instantes depois pela GNR de Joane, em colaboração com a GNR de Riba d’Ave.

Famalicão: Jovem atropelada em frente à escola

Uma jovem de 16 anos foi atropelada, na tarde desta quinta-feira, na Rua Barão da Trovisqueira, em frente à Escola D.Sancho I.

Ao que a Cidade Hoje apurou, o atropelamento deu-se na sequência de uma manobra de estacionamento que estava a ser realizada pelo condutor envolvido no acidente.

Para o local foram acionados os B.V.Famalicenses.

A vítima sofreu ferimentos considerados ligeiros.

Famalicão: Semáforo cai em cima de carro na N14 em Calendário

Um semáforo caiu, na Avenida Dom Afonso Henriques, em Calendário, Vila Nova de Famalicão.

A estrutura atingiu um carro que passava no local.

O acidente aconteceu pouco antes das 12h00.

Não há informação sobre a existência de feridos.

Estudo: Poupar é cada vez mais difícil, dizem os portugueses

Um estudo do Observatório de Desafios Sociais do Centro de Psicologia da Universidade do Porto revela que 75,2% dos portugueses pouparam dinheiro em 2024, embora 55,5% considerem a poupança “difícil ou extremamente difícil”.

Segundo Samuel Lins, coordenador do estudo, 44,1% dos inquiridos pretende poupar ainda mais em 2025 e mostra-se mais otimista quanto à sua situação financeira do que à do país. Cerca de 45,5% acreditam que a economia portuguesa irá piorar, enquanto apenas 14,1% pensam que irá melhorar. Sobre finanças pessoais, 23,1% esperam melhoria e 27% preveem piora.

O inquérito, realizado entre 17 de abril e 23 de maio com 1.032 participantes, mostra também que 54,4% gastam menos do que ganham e 76,7% fazem listas de compras. Em 2024, 54,6% procuraram melhorar a literacia financeira, e 64,9% planeiam continuar em 2025.

No que toca a hábitos de compra, 11,4% fizeram compras por pânico e 24,7% compraram para aliviar emoções negativas. Compras por impulso afetaram 31,5% dos portugueses e 9,6% adquiriram produtos para impressionar os outros. Além disso, 54,2% afirmam que questões ambientais influenciam as suas decisões, e 34% consideram opiniões nas redes sociais antes de comprar.

O ODESS, criado em 2021, procura compreender como os cidadãos portugueses encaram desafios sociais que afetam a democracia, a justiça social e a inclusão.