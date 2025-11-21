Tribunal espanhol já decidiu: Famalicenses acusados de violar espanholas estão inocentes

Os quatro jovens da região de Braga julgados em Gijón por suspeitas de violação coletiva a duas espanholas, no verão de 2021, foram esta sexta-feira absolvidos. Entre os arguidos estavam dois famalicenses.

Em declarações a O Minho, o advogado Germán-Ramón Inclán Méndez afirmou que “a verdade foi provada” e que os quatro estão “completamente inocentes”. O defensor sublinha que a sentença “não deixa nenhuma margem de dúvidas” e será divulgada quando for anonimizada.

Os arguidos garantiram sempre que o sexo foi consentido e disseram ter ficado “surpreendidos” com a detenção. A defesa apresentou um vídeo que, segundo o advogado, “provava ter sido sexo consentido”.

Dois dos principais acusados, um de Famalicão e um de Braga, chegaram a estar presos preventivamente.