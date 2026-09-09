Os cinco arguidos julgados pelo caso dos 93 cães e gatos que morreram num incêndio na Serra da Agrela, em Santo Tirso, em 2020, foram absolvidos pelo Tribunal de Matosinhos.

O processo envolvia quase 200 acusações de maus-tratos a animais e 152 contraordenações por abandono. Entre os arguidos estavam responsáveis pelos dois abrigos onde se encontravam os animais, o antigo veterinário municipal e a coordenadora da Proteção Civil.

Na leitura da sentença, o tribunal concluiu que não foi possível provar que os arguidos tenham provocado ou aceitado o sofrimento dos animais.

Apesar de ter ficado demonstrado que havia animais desnutridos, magros e com parasitas, não foi possível saber há quanto tempo se encontravam nessas condições. O tribunal entendeu, por isso, que não havia elementos suficientes para responsabilizar criminalmente os arguidos.

Quanto ao incêndio, também não ficou provado que fosse previsível que o fogo voltasse a ganhar força e atingisse os abrigos. O juiz destacou ainda que os responsáveis municipais não tinham poderes para mandar evacuar ou encerrar os espaços.

Desta forma, todos os arguidos foram absolvidos.

Fonte: JN