Onze pessoas, com idades entre os 25 e os 45 anos, foram detidas na terça-feira por permanência ilegal em território nacional, numa operação de fiscalização realizada pela GNR em cinco estabelecimentos comerciais da Trofa e de Lousada.

A ação, que contou também com a Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), levou ainda à detenção de três homens, entre os 27 e os 48 anos, por crime contra a propriedade industrial, na Trofa. No interior de um estabelecimento foram encontrados diversos artigos contrafeitos, com logótipos de marcas conhecidas, destinados à venda.

Ao todo, foram apreendidos 1.172 artigos, entre os quais 1.146 capas de telemóvel, 19 auriculares, quatro carregadores, dois transformadores e um cabo USB.

A GNR refere ainda que, num estaleiro de uma obra, foram identificados dez homens em situação de permanência ilegal. A entidade responsável pela obra foi alvo de um auto de contraordenação por ter cidadãos estrangeiros nessa situação a exercer atividade laboral.

Os 11 detidos por permanência ilegal foram presentes aos tribunais de Lousada e Santo Tirso, tendo ficado sujeitos a apresentações periódicas junto da GNR e da AIMA.

Os três homens detidos por contrafação foram constituídos arguidos, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Santo Tirso.