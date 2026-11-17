As bicicletas de outros tempos regressam às ruas da Trofa, este domingo, para a 12ª edição do Passeio de Bicicletas Antigas. A iniciativa começa às 09h00, nos Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro, e integra o programa comemorativo do 28º Aniversário do Município.

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Sem carácter competitivo, o Passeio foi pensado para proporcionar uma manhã de convívio para todas as idades. Uma oportunidade para mostrar bicicletas preservadas ou restauradas e recordar formas de mobilidade que marcaram o quotidiano de várias gerações, com os participantes vestidos a rigor.

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O percurso vai passar pelo Parque das Azenhas, pelo Souto de Bairros e pela Casa da Cultura da Trofa onde será servido o tradicional ‘Castrinho’, acompanhado por um Porto de Honra.

A iniciativa é promovida pelo Município da Trofa em parceria com a Associação Recreativa de Paradela. As inscrições podem ser feitas em www.arparadela.pt.