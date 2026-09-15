Esta segunda-feira, a Câmara Municipal da Trofa promoveu o primeiro de dois Passeios anuais, proporcionando momentos de convívio a cerca de 1700 seniores de Alvarelhos, Coronado (São Romão e São Mamede), Covelas, Guidões e Muro.

Com partida das diferentes freguesias do concelho, o destino final foi a Quinta da Malafaia, em Esposende, um ambiente inspirado nas tradições minhotas que serviu de palco ao convívio e animação dos Trofenses.

Durante a manhã houve uma celebração religiosa, seguida pelo almoço-convívio. De tarde, a animação musical, o baile e as marchas populares mantiveram o ambiente festivo antes do regresso a casa.

“Sabemos que, para muitos dos nossos seniores, estes dias são muito importantes, porque permitem reencontrar amigos e, sobretudo, combater o isolamento e a solidão. É por isso que mantemos esta iniciativa e continuamos a apostar numa Trofa onde os nossos seniores têm um papel ativo e são valorizados”, afirma Sérgio Araújo, Presidente da Câmara Municipal da Trofa.

E iniciativa municipal promove o envelhecimento ativo e contribui para o combate ao isolamento da população sénior.

“Ver cerca de 1700 seniores a viverem este dia com tanta alegria é a melhor demonstração de que vale a pena continuar a proporcionar estes momentos a quem já muito fez ao longo da vida, saio sempre daqui com o coração cheio.”, afirma Sérgio Araújo.

A iniciativa prossegue esta quarta-feira, com a realização do segundo passeio, que levará até à Quinta da Malafaia mais de 1 500 seniores da freguesia de Bougado (São Martinho e Santiago).