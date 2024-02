Trofa: 2º Torneio de Ténis de Mesa

A equipa constituída pelos alunos Francisco Soares do 4ºD, Gonçalo Sousa e Telmo Coutinho ambos do 8ºJ, da Escola Básica Conde de Arnoso, do Agrupamento de Escolas D. Maria II, apurou-se, pelo segundo ano consecutivo, para a fase final do Campeonato Nacional de Boccia DI.

No passado dia 15 de fevereiro, em Barcelos, decorreu o apuramento das equipas que, em julho, vão disputar a fase final da segunda edição do campeonato nacional. A equipa da Conde Arnoso conseguiu um lugar no pódio e, assim, garantiu um lugar na final que decorre na cidade de Pombal.

Francisco Soares, Gonçalo Sousa e Telmo Coutinho venceram todos os encontros da fase de grupos e terminaram no terceiro lugar. A competição contou com a participação de 27 equipas de diferentes instituições dos distritos de Braga e de Viana do Castelo. Destaca-se o facto de a equipa da Escola Conde de Arnoso ser a única composta por alunos do Ensino Básico e Secundário que participaram na fase de apuramento.