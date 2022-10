Trofa: Abertas até 3 de novembro candidaturas ao 12.º Orçamento Participativo Jovem

O Plano de Atividades de Educação Ambiental da Câmara Municipal da Trofa está dividido em sete temas: Ar, Ruído e Mobilidade, Água, Resíduos, Biodiversidade, Energia e Eventos Temáticos.

Sobre programas, vai desenvolver o Eco-Escolas e A Natureza é a Melhor Sala de Aula, destinados às EB1 e JI, EB 2/3 e às escolas secundárias dos concelho. Para envolver toda a comunidade, dinamiza o tema “Escolhe o ar em movimento”, através de um vídeo captado em 360º e com recurso a óculos de realidade virtual.

No tema da Água, serão dinamizadas quatro atividades pela empresa Águas do Norte destinadas às EB1 e JI, EB 2/3, escolas secundárias e ao público em geral, com recurso ao Laboratório; serão realizadas atividades experimentais dinamizadas pela empresa Indaqua no Centro de Educação Ambiental (CEA) do Aquaplace.

O tema Resíduos abrange três atividades: Oficina Papel Reciclado, Reciclar é Ganhar e Eco Valor, que vão ser dinamizadas pela Resinorte e pelo Setor de Gestão Ambiental do Território, da Câmara Municipal da Trofa.

A Biodiversidade é tema de um atelier de Caixa de Ninhos que os alunos das escolas irão pintar e colocar no Parque das Azenhas e outros locais à espera de “novos habitantes”.

O tema da Energia será implementado pela Câmara Municipal, com a visualização de um filme e debate sobre as atitudes relacionadas com a mudança de comportamentos.

Acerca dos eventos temáticos, serão assinalados a Semana da Árvore e da Água, Semana da Energia e do Ambiente e a Semana Europeia da Mobilidade.