Trofa acolhe filmagens de longa metragem e procura figurantes

O Rancho Folclórico de S. Miguel-o-Anjo, de Calendário, organiza, no dia 19 de maio, domingo, no Mercado Municipal, o 49.º Festival de Folclore. Depois da receção no campo da feira, pelas 11 horas, e do almoço-convívio, o festival realiza-se da parte da tarde, com início às 15 horas. Atuam os Ranchos Folclóricos de S. Miguel o Anjo (organizador); o de Vilar de S. Miguel do Mato – Vouzela – Viseu; o de Baião; a Associação Recreativa de Cabreiros – Braga; e o Grupo Etnográfico os Pescadores do Castelo – Leça da Palmeira – Matosinhos.