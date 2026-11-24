A magia do Natal está de regresso à Trofa de 1 a 31 de dezembro, com mais uma edição da Aldeia Natal, que decorre nos Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro.

A edição de 2026 conta com várias novidades, destaque para o Funslide, uma rampa de gelo que promete momentos de adrenalina e diversão, o Trenó com Óculos de Realidade Virtual e o Desfile de Tratores de Natal.

O Comboio de Natal, o Carrossel Infantil, a Pista de Gelo e a Casa do Pai Natal com Elevador Mágico completam a oferta de equipamentos e experiências. A iluminação e a decoração natalícia voltam também a criar um ambiente especial nos Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima.

O Mercadinho de Natal será outro dos pontos de atração, com propostas de artesanato, gastronomia, produtos locais, doçaria e várias sugestões de presentes.

A Feira do Livro, com entrada gratuita, promove o contacto com a leitura e proporciona encontros com autores. Nos dias 6, 13 e 20 de dezembro, às 15h00, os visitantes terão oportunidade de conhecer Maria Francisca Gama, Rui Couceiro e Marta Santos, em sessões que incluem apresentação de livros e conversa com os autores.

A abertura oficial da Aldeia Natal acontece no dia 1 de dezembro, com a realização da Parada de Natal, às 15h00, na Alameda da Estação. Carros alegóricos, figurantes, personagens natalícias, música e animação vão passar pela Rua Conde São Bento e culmina nos Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima.

A celebração de natal estende-se também a outras localidades do concelho com a iniciativa “Pai Natal sobre Rodas”, que volta a percorrer as freguesias. No sábado, dia 5 de dezembro, a concentração está marcada para as 14h30, na Aldeia Natal. O percurso começa às 15h30, no Largo da Igreja de Santiago de Bougado, seguindo às 15h50 para o Largo do Salão Paroquial do Muro, às 16h20 para o Largo da Igreja Paroquial de Guidões e às 16h35 para o Largo da Igreja de Alvarelhos.

No dia 12 de dezembro, a concentração acontece às 14h30, na Aldeia Natal. A iniciativa passa pelo Largo da Igreja Paroquial de São Romão, às 15h00, pelo Largo da Igreja Paroquial de São Mamede, às 15h30, pelo Largo da Igreja de Covelas, às 16h00, e termina no Largo da Igreja Nova da Trofa, às 17h30.

O teatro estará em destaque com o espetáculo “Somos Só os Dois”, pelo Coletivo Aleatória, nos dias 4 de dezembro, às 21h00, 6 e 8 de dezembro, às 18h00, e 19 de dezembro, às 19h00. Um teatro que se foca na história de um casal que vive pela primeira vez um Natal a dois. A programação inclui ainda “Eu quero o meu Natal”, pela ALVA – Escola Artes de Palco, no dia 5 de dezembro, às 20h00.

Os mais pequenos terão a oportunidade de participar na “Oficina das Bolachas e Biscoitos”, dinamizada pelo Chefe Pistacho, nos dias 5 e 19 de dezembro, às 17h00. Este atelier de Natal, de participação gratuita, destina-se a crianças dos 3 aos 12 anos e está limitado a 15 participantes por sessão, mediante inscrição no secretariado da Aldeia Natal.

A dança e a música assumem também um lugar de destaque. No dia 8 de dezembro, às 16h00, a Passos de Dança apresenta “Christmas Dance Experience”. No dia 12, às 16h00, a Baluarte promove um Espetáculo Especial de Natal, seguindo-se, às 21h00, o “Concerto de Natal” da Orquestra Ritmos Ligeiros.

No dia 13 de dezembro, a Banda de Música da Trofa apresenta o seu “Concerto de Natal”, às 16h00, seguindo-se, às 18h00, “Um Natal a Dançar”, pela MTV 4 Dance.

A programação prossegue no dia 18 de dezembro, às 21h00, com “Dance Christmas 2026”, pela MDancers Academy. Às 21h30, a Igreja Nova da Trofa recebe “Canções ao Menino”, pela Orquestra Urbana da Trofa.

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No dia 20 de dezembro, às 16h00, a MTV 4 Dance regressa com “Um Natal a Dançar”. Pelas 17h30, realiza-se o primeiro Desfile de Tratores de Natal, uma das novidades desta edição, que promete trazer um ambiente diferente e festivo à cidade. O programa desse dia termina às 18h30 com “Sinfonia dos Brinquedos de Mozart”, pela TROFAPROARTE, com a participação especial da APPACDM Trofa, num espetáculo que junta música e inclusão.

A animação de rua complementa a programação, com momentos de interação e entretenimento aos sábados e domingos, contribuindo para criar um ambiente festivo nos espaços da Aldeia Natal.

Consulte, em seguida, o horário de cada espaço ou equipamento.

MERCADINHO DE NATAL

• Sextas-feiras e 23 de dezembro: das 20h00 às 23h00;

• Sábados: das 15h00 às 23h00;

• Domingos e feriados: das 15h00 às 20h00;

• De 24 a 31 de dezembro: das 10h00 às 13h00;

• 25 de dezembro: encerrado.

FEIRA DO LIVRO

• Segunda a quinta-feira: das 09h30 às 20h00;

• Sextas-feiras: das 09h30 às 23h00;

• Sábados: das 15h00 às 23h00;

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• Domingos e feriados: das 15h00 às 20h00;

• 24 e 31 de dezembro: das 10h00 às 13h00;

• 25 de dezembro: encerrado.

EQUIPAMENTOS DE DIVERSÃO

• Segunda a quinta-feira: das 15h00 às 20h00;

• Sextas-feiras: das 15h00 às 19h00 e das 20h00 às 23h00;

• Sábados: das 14h00 às 19h00 e das 20h00 às 23h00;

• Domingos: das 10h00 às 12h00 e das 13h00 às 20h00;

• 24 e 31 de dezembro: das 10h00 às 13h00;

• 25 de dezembro: encerrado.

ANIMAÇÃO DE RUA

• Sábados: das 16h00 às 19h00 e das 20h00 às 23h00;

• Domingos: das 16h00 às 19h00.