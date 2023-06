Trofa assina auto de consignação para a recuperação e valorização da Bacia Hidrográfica do Ave

A Câmara Municipal da Trofa assina, esta sexta-feira, pelas 15h00, na Azenha de Bairros, na Rua da Azenha, Santiago de Bougado, o Auto de Consignação da Empreitada de Recuperação e Valorização da Bacia Hidrográfica do Ave, com a presença do vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Pimenta Machado.

Orçada em 1 milhão de euros, a requalificação permitirá concretizar várias intervenções de limpeza e consolidação de uma parte considerável da rede hidrográfica do rio Ave.

Esta ação contempla a limpeza, desobstrução, desassoreamento dos rios e ribeiras dos afluentes do rio Ave, no concelho da Trofa, bem como a preservação e reposição da galeria ripícola, contemplando 9 linhas de água; a estabilização das margens e beneficiação de habitat para espécies ribeirinhas em domínio hídrico; a reabilitação de três infraestruturas hidráulicas degradadas no rio, correspondendo a construções já existentes no meio hidrográfico, com tradição na gestão do recurso hídrico, no controlo dos níveis dos planos de água, na contenção das margens e gestão do regime hidrográfico; e, o reforço dos sistemas de monitorização da qualidade da água.