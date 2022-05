Trofa assinala Dia Mundial da Criança e do Ambiente

A Câmara Municipal da Trofa, em parceria com a FAP Trofa – Federação das Associações de Pais do Concelho da Trofa, volta a comemorar o Dia Mundial da Criança e do Ambiente de forma presencial, no dia 5 de junho, nos Parques Nossa Senhora das Dores e dr. Lima Carneiro, entre as 9h30 e as 18 horas.

No programa, para os mais novos e famílias, estão previstos insufláveis, pinturas faciais e mascotes que prometem fazer as delícias das crianças.

A Câmara da Trofa comemora também o Dia Mundial do Ambiente com workshops ambientais e educação rodoviária. A animação, com o apoio das empresas Trofenses Savinor e Brasmar, está garantida com o concerto da cantora KIKI, na concha acústica, às 15h30, e com as atuações das escolas de dança, Alva, MTV 4 Dance e Passos de Dança, e das escolas da Lagoa e Feira Nova.