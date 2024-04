Trofa assinala o mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância

Ao longo do mês de abril, a Câmara Municipal da Trofa, em parceria com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) vai realizar várias iniciativas com o objetivo de alertar a população para os maus tratos na infância.

Durante todo o mês, os edifícios municipais estarão iluminados em tons de azul e a autarquia lançou também o desafio a todas as paróquias.

No dia 9 de abril, pelas 15h00, os Comissários da CPCJ vão afixar três laços azuis de grande dimensão, na Praça dos Direitos das Crianças, no Lettering Trofa situado nos Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro e ainda no Fórum Trofa XXI.

Com a participação da Comunidade Escolar e em parceria com a GNR, a Câmara Municipal promove a iniciativa “Operação STOP” que vai acontecer a 11 de abril na EB de Finzes e a 17 de abril na EB1 da Portela.

Também a 17 de abril, a partir das 19h00, a Escolinha de rugby vai realizar um laço Humano com os seus atletas, no Complexo do Atlético Clube Bougadense.

No dia 30 de abril, pelas 11h30, será criado um laço composto pelas viaturas das entidades de Proteção Civil, Polícia Municipal, GNR e Bombeiros.

As iniciativas associadas ao Mês de Prevenção dos Maus Tratos na Infância terminam com uma Mega Caminhada Noturna no último dia do mês, com início às 21h00, nos Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro.

A caminhada é gratuita, mas a inscrição é obrigatória e pode ser feita junto dos serviços da CPCJ da Trofa, situado no Fórum Trofa XXI ou através do e-mail: cpcj.trofa@cnpdpcj.pt .