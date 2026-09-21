Esta quinta-feira, 24 de setembro, pelas 18h30, a antiga Estação da Trofa recebe a apresentação do livro “Dormindo entre cadáveres”, do autor trofense Luís Moreira Gonçalves, com ilustrações de Felipe Parucci. A obra retrata a experiência de um médico português numa missão humanitária na Amazónia brasileira durante a pandemia COVID-19.

A obra transporta o leitor para o interior de um hospital de campanha, com escassez de recursos, elevado número de vítimas, desgaste físico e emocional enfrentado pelos profissionais de saúde.

É um testemunho de coragem, resiliência e humanidade trabalhado em formato de banda desenhada.

Em 2026, a edição portuguesa foi distinguida com o Prémio Nacional de Banda Desenhada, na categoria Obra do Ano. A publicação recebeu reconhecimentos de grande relevância no Brasil, reforçando a projeção e o impacto da narrativa.

A apresentação de “Dormindo entre Cadáveres” é uma oportunidade para o público trofense conhecer o percurso e o trabalho de um autor da terra.