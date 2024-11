Trofa Business Park: Drible assina Branding do novo empreendimento empresarial da Região Norte

No dia 28 de novembro, no auditório do CITEVE, realiza-se um “Meat Meeting`24”, organizado pelo Centro de Competências do Agroalimentar para o Setor das Carnes (TECMEAT) e com especialistas convidados que vão analisar diversos temas em torno do setor das carnes.

Começa às 14h15, com a sessão de abertura pelo presidente da Câmara Municipal; segue-se um painel de debate sobre sustentabilidade, com temas como “Desflorestação e Pecuária”, “Embalagem em atmosfera protetora – um contributo para a sustentabilidade”, “Resina verde: o futuro sustentável das embalagens agroalimentares”, “Sustentabilidade como fator estratégico de crescimento nas organizações”. Segue-se um debate.

Depois de uma pausa, às 16h30 tem lugar o segundo painel sobre a Transição Digital. Estarão em análise e debate temas como “Rastreabilidade através do Passaporte Digital do Produto”, “Como o Grupo Lusiaves digitalizou o indigitalizável com BRAINR”, “Aplicações da realidade aumentada na indústria das carnes”, “Promovendo uma cadeia de logística de carnes sustentável”. Termina com debate.

O TECMEAT, embora nascendo em VN Famalicão, é um centro tecnológico virada para o país, colmatando uma necessidade há muito sentida neste setor: a criação de um centro de competências que atua como interface entre a indústria e a comunidade científica, estabelecendo uma rede de parceiros com competências técnicas e científicas no desenvolvimento e promoção da indústria das carnes.

Reforçar as transferências de conhecimento científico e tecnológico para o setor económico; promover o aumento do investimento empresarial em atividades inovadoras e a progressão na cadeia de valor, são outros propósitos desta associação que está instalada no Centro de Investigação, Inovação e Ensino Superior, em Vale S. Cosme, nas antigas instalações da Didáxis.