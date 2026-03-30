Trofa: Câmara abre discussão pública do Plano Municipal de Ação Climática

A Câmara Municipal da Trofa colocou a discussão pública o Plano Municipal de Ação Climática (PMAC) até ao dia 26 de abril, com o objetivo de recolher contributos da população e entidades interessadas.

O PMAC é o principal instrumento de planeamento da política climática a nível local, previsto na Lei de Bases do Clima, assegurando a articulação da estratégia municipal com os referenciais a nível nacional, nomeadamente a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020), o Roteiro para a Neutralidade Carbónica (RNC 2050) e o Plano Nacional Energia e Clima (PNEC 2030).

O Presidente da Câmara Municipal da Trofa, Sérgio Araújo, apela à participação dos Trofenses “este é um instrumento fundamental que nos permite olhar para o futuro com responsabilidade. É importante que participem ativamente, contribuindo com ideias e sugestões para um documento que terá impacto direto na vida de todos”.

O PMAC integra um plano de ação organizado pelos setores do Edificado, Mobilidade e Transportes, Biodiversidade e Floresta, Recursos Hídricos, Ordenamento do Território, Iluminação Pública e Semaforização, Saúde e Segurança de Pessoas e Bens, Indústria e Agricultura.

No âmbito deste processo vai ser realizada uma sessão pública de apresentação, aberta a toda a população, no dia 16 de abril, entre as 18h30 e as 20h00, no Auditório Fórum Trofa XXI.

O documento está disponível para consulta aqui e no Balcão de Atendimento dos Paços do Concelho. Durante o período de discussão pública, os interessados poderão apresentar contributos através do email geral@mun-trofa.pt , por via postal ou presencial nos serviços municipais.