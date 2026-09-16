A Câmara Municipal da Trofa adquiriu dois autocarros elétricos, destinados ao transporte escolar, e um posto de carregamento para a frota municipal, reforçando assim a estratégia de mobilidade sustentável.

Este investimento, que ronda os 748 mil euros, surge no âmbito do projeto de Descarbonização dos Transportes Públicos, parte dele financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência.

Os dois novos autocarros elétricos, com capacidade para 39 passageiros cada, entram em funcionamento no início deste ano letivo 2026/2027.

O projeto contempla ainda a instalação de um posto de carregamento elétrico para assegurar o abastecimento das novas viaturas e a reforçar a infraestrutura de apoio à eletrificação progressiva da frota municipal.

“Este investimento representa mais um passo firme na estratégia que temos vindo a desenvolver para construir um concelho mais sustentável. A entrada em funcionamento destes autocarros elétricos permite prestar um serviço de transporte escolar mais moderno, eficiente e amigo do ambiente, reduzindo as emissões de carbono e promovendo uma mobilidade mais sustentável”, salienta Sérgio Araújo, Presidente da Câmara Municipal da Trofa.