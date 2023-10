Trofa: Câmara Municipal amplia áreas de requalificação urbana

Erdinger Haus (Cervejaria do Kim) recebe prémio Travellers Choice 2023 do TripAdvisor

A Erdinger Haus (Cervejaria do Kim), em Joane, foi premiada com o Travellers Choice 2023 pela Tripadvisor por integrar a lista dos 10% melhores restaurantes do mundo, segundo os viajantes.

Essa votação faz parte da TravellersChoice que reúne a avaliação dos clientes, através do reconhecido portal de turismo.

Os clientes destacam a cerveja, boa comida, atendimento personalizado e sublinham a decoração especial lembrando as cervejarias alemãs

Este estabelecimento, situado na Rua do Rio Pele 554, Joane, também tem entregas ao domicilio e take away.