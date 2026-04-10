Região

Trofa: Câmara Municipal associa-se à Oficina do Peregrino do Porto

A Câmara Municipal da Trofa associa-se à Oficina do Peregrino de Santiago do Porto para a promoção dos Caminhos de Santiago no concelho, reforçando a valorização do território enquanto ponto de passagem do Caminho Português Central.

A cerimónia de inauguração deste novo espaço realiza-se este sábado, junto à Sé do Porto e conta com a presença de D. Roberto Mariz.

Integrado no percurso por Braga, o troço da Trofa estende-se ao longo de cerca de 14 quilómetros, atravessando três freguesias do concelho: a União de Freguesias do Coronado (São Mamede e São Romão), Covelas e a União de Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago). Este trajeto oferece aos peregrinos uma experiência que alia património, natureza e espiritualidade.

Ao longo do percurso destaque para a Capela do Divino Espírito Santo, a Capela de São Bartolomeu, a Igreja Matriz de São Romão do Coronado e a Capela de São Gonçalo. Na fase final, os peregrinos percorrem ainda um troço da antiga via romana no lugar de Ervosa, que estabelece ligação à emblemática Ponte da Lagoncinha.

No âmbito desta parceria, a Oficina do Peregrino do Porto passará a integrar informação específica sobre o Caminho Português Central no troço da Trofa, bem como conteúdos de promoção turística do concelho. No local estarão disponíveis imagens, brochuras informativas e outros materiais de divulgação, permitindo dar maior visibilidade ao território junto dos peregrinos nacionais e internacionais.

Com esta iniciativa, a Câmara Municipal da Trofa reforça a aposta na promoção turística e cultural do concelho, valorizando os Caminhos de Santiago enquanto elemento identitário e potenciador de desenvolvimento local.

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Arde perto do Santuário do Sameiro em Braga: 70 bombeiros combatem as chamas

Um incêndio florestal de grandes dimensões deflagrou, ao início da tarde desta segunda-feira, no monte do Sameiro, em Braga.

De acordo com fonte da Proteção Civil, consultada pelo O Minho, o fogo está ativo numa zona próxima do Santuário do Sameiro, não havendo, para já, perigo para o local.

O alerta foi dado às 13:19. Cerca das 14:30, no combate às chamas estavam envolvidos 70 bombeiros, apoiados por 20 meios terrestres de várias corporações do distrito.

Imagem: Reprodução Redes Sociais | Abel Santos

Mensagem de Páscoa da LOC/MTC, Arquidiocese de Braga: É a hora de acordar do sono! (Rm 13, 11)

As campainhas da Páscoa ainda tocam e multiplicam-se, nos templos e nas casas que abrem a porta aos compassos da visita pascal, para acolher a mensagem central da nossa fé: “Paz a esta casa e a todos os que nela habitam!”. Este anúncio não é um mero costume; é um grito de vida que ecoa através dos séculos, desafiando a escuridão que teima em envolver a humanidade.

É tempo de acordar do sono e abrir depressa as portas. Não apenas as portas físicas das nossas casas, mas também as portas, muitas vezes fechadas, das nossas fábricas, oficinas e escritórios. É preciso deixar Cristo entrar — o grande animador da Boa Nova. Ele não vem para ser um convidado passivo, mas para animar a inteligência humana a fazer deste mundo novos espaços onde seja bom viver; onde todos repartem e convivem na alegria que brota, paradoxalmente, das dores dos pregos perfurados nas mãos e nos pés do nosso Libertador.

As campainhas da Páscoa estão à porta e elas fazem-nos lembrar que há uma urgência inadiável na mudança. Elas tocam para nos despertar do pesadelo da guerra, essa mancha de sangue que continua a desfigurar a face da criação. Não podemos aceitar como normal que, em pleno século XXI, a tecnologia seja usada para destruir e o ódio para dividir. Há urgência em acabar com as guerras, em despertar para um “ver apurado” que não se desvia do sofrimento do próximo. Precisamos deixar que as pequenas sementes de esperança contagiem e desarmem a maldade dos que, por ganância ou poder, se tornam “assassinos do Povo de Deus”.

Somos trabalhadores e reformados. Vivemos do suor do nosso rosto ou do descanso merecido após uma vida de entrega. Temos direito ao trabalho digno e justo, pois o trabalho não é um castigo, mas uma participação na obra criadora de Deus. No entanto, a nossa dignidade social é inseparável da nossa vocação espiritual. Ser cristão na Páscoa é compreender que o pão que pedimos no “Pai Nosso” é o mesmo pão que falta na mesa de milhões de vítimas da fome. A fome é a negação da Ressurreição; a guerra é a nova crucificação de Cristo nos inocentes. Por isso, esta Páscoa convoca-nos a ser Luz. Mas não uma luz estática, de vitral, que apenas se admira. Somos chamados a ser uma luz que incomoda as trevas da injustiça. Ser Luz da Páscoa nas fábricas é lutar por salários justos; ser Luz nos escritórios é promover a ética sobre o lucro desmedido; ser Luz na reforma é partilhar a sabedoria com os mais novos e não desistir de sonhar com um mundo melhor.

A Luz da Páscoa deve acordar-nos para o facto de que somos todos responsáveis uns pelos outros. Quando uma bomba cai longe, a sua onda de choque deve atingir a nossa consciência aqui. Quando uma criança chora de fome, é o Cristo Ressuscitado que nos estende a mão pedindo justiça. O nosso compromisso social é a prova real da nossa fé espiritual. Se Cristo ressuscitou, então a morte e a miséria não têm a última palavra. A última palavra é a Vida, mas essa Vida precisa das nossas mãos para se manifestar.

Que as campainhas deste ano não sejam apenas um som passageiro, mas um despertador para a alma. Que saibamos transformar a nossa indignação em ação e a nossa oração em serviço. Que cada um de nós, no seu posto de trabalho ou na sua vivência familiar, seja um foco de ressurreição, combatendo a indiferença com a proximidade e o ódio com o perdão ativo.

Cristo Ressuscitou! Que ressuscite também em nós a coragem de sermos construtores da Paz e da Justiça.

Uma Santa e Renovadora Páscoa, para todos!

Braga, abril de 2026

A Equipa Executiva Diocesana

Liga Operária Católica/Movimento de Trabalhadores Cristãos

Homem de mota atropelado por comboio em Barcelos

Um motociclista faleceu, esta tarde, depois de ser colhido por um comboio, numa passagem de nível, em Barcelos

Segundo O Minho, o acidente aconteceu em Aborim e para o socorro foram acionados os B.V. de Barcelos, VMER de Barcelos, psicólogos do INEM e ainda a GNR.

A circulação de comboios encontra-se condicionada.

 

Mariza, D.A.M.A, Matias Damásio e muito mais na Festa das Cruzes em Barcelos

A Festa das Cruzes, em Barcelos, já revelou os principais nomes do cartaz musical deste ano. Mariza, D.A.M.A e Matias Damásio foram hoje anunciados como cabeças de cartaz, numa cerimónia realizada no Theatro Gil Vicente.

A romaria, considerada a primeira grande festa do Minho, vai decorrer entre 30 de abril e 03 de maio. A abertura musical está marcada para 30 de abril, véspera do Dia do Trabalhador, com a atuação da fadista Mariza.

No dia 01 de maio, feriado nacional, sobem ao palco os D.A.M.A. Já no dia seguinte, 02 de maio, o público poderá assistir ao concerto de Matias Damásio.

O programa termina a 03 de maio, feriado municipal em Barcelos, com um espetáculo de encerramento que junta Quinta do Bill e a Banda Musical de Oliveira.

Para além dos concertos, a Festa das Cruzes inclui vários momentos tradicionais, como os tapetes de flores dedicados ao Senhor da Cruz, a Batalha das Flores, no dia 01 de maio, e a procissão que reúne as cruzes das 89 paróquias do concelho, no dia 03 de maio.

Trofa: Câmara abre discussão pública do Plano Municipal de Ação Climática

camara trofa municipio

A Câmara Municipal da Trofa colocou a discussão pública o Plano Municipal de Ação Climática (PMAC) até ao dia 26 de abril, com o objetivo de recolher contributos da população e entidades interessadas.

O PMAC é o principal instrumento de planeamento da política climática a nível local, previsto na Lei de Bases do Clima, assegurando a articulação da estratégia municipal com os referenciais a nível nacional, nomeadamente a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020), o Roteiro para a Neutralidade Carbónica (RNC 2050) e o Plano Nacional Energia e Clima (PNEC 2030).

O Presidente da Câmara Municipal da Trofa, Sérgio Araújo, apela à participação dos Trofenses “este é um instrumento fundamental que nos permite olhar para o futuro com responsabilidade. É importante que participem ativamente, contribuindo com ideias e sugestões para um documento que terá impacto direto na vida de todos”.

O PMAC integra um plano de ação organizado pelos setores do Edificado, Mobilidade e Transportes, Biodiversidade e Floresta, Recursos Hídricos, Ordenamento do Território, Iluminação Pública e Semaforização, Saúde e Segurança de Pessoas e Bens, Indústria e Agricultura.

No âmbito deste processo vai ser realizada uma sessão pública de apresentação, aberta a toda a população, no dia 16 de abril, entre as 18h30 e as 20h00, no Auditório Fórum Trofa XXI.

O documento está disponível para consulta aqui e no Balcão de Atendimento dos Paços do Concelho. Durante o período de discussão pública, os interessados poderão apresentar contributos através do email geral@mun-trofa.pt , por via postal ou presencial nos serviços municipais.

Beata Alexandrina: Santinha de Balasar nasceu há 122 anos

Esta segunda-feira, 30 de março, celebram-se 122 anos do nascimento de Alexandrina Maria Costa, mais conhecida como a Santinha de Balasar, em Balasar, Póvoa de Varzim.

Alexandrina dedicou toda a sua vida a Deus. Aos 21 anos ficou acamada devido a uma mielite, mas nunca deixou de acolher devotos e orientar aqueles que a procuravam, oferecendo consolo, fé e esperança. Durante a vida, também foi mestra de costura, ensinando várias pessoas da região.

Faleceu a 13 de outubro de 1955. Após a sua morte, os fiéis passaram a fazer romagens à igreja paroquial de Balasar, onde está sepultada. A sua beatificação, em 25 de abril de 2004, trouxe milhares de pessoas à freguesia, emocionadas pelo exemplo de fé e entrega da beata.

O Santuário Alexandrina de Balasar destaca que a sua vida é um exemplo de amor, humildade e confiança em Deus, lembrando-nos de viver com generosidade e fé, mesmo nas dificuldades do dia a dia.