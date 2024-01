Trofa: Câmara Municipal vai adquirir 100 imóveis no valor de 15 milhões de euros

A partida dos oitavos de final da Taça de Portugal, que coloca Famalicão e Benfica frente a frente, sofreu um atraso, tendo hora prevista de início para as 11h30 deste domingo.

O atraso está relacionado com uma avaria do autocarro que transportava as atletas do Benfica, na zona de Santo Tirso. De acordo com a imprensa desportiva, o Futebol Clube de Famalicão disponibilizou-se a assegurar esse transporte, no entanto, ele acabou por ser feito por um veículo de substituição da seguradora do autocarro avariado.