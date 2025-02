Trofa: Câmara Municipal vai capacitar 300 seniores na área digital e financeira

Até ao final do ano, a Câmara Municipal da Trofa vai promover o aumento das habilitações de 300 seniores, através da dinamização dos cinco centros de infoinclusão que foram criados em vários pontos do concelho.

Inserido no Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas da Área Metropolitana do Porto, através da operação “Trofa + Envelhecimento Ativo”, existem cinco centros de infoinclusão para dar resposta às necessidades da população sénior, promovendo o envelhecimento sereno e que respeite as características individuais e capacidades de cada cidadão.

Os centros estão descentralizados pelo concelho, com o objetivo de abranger o maior número de pessoas e evitar deslocações, nomeadamente na Junta de Freguesia de Alvarelhos, no Centro Comunitário Municipal, no Fórum Trofa XXI, no Polo Coronado, na Junta de Freguesia de Covelas e na Junta de Freguesia do Muro.

Numa primeira fase, a Câmara Municipal da Trofa já instruiu 90 seniores, dotando-os de competências digitais e financeiras ao nível do utilizador, valorizando os seus conhecimentos e competências e reforçando o seu papel na comunidade, com o apoio da Fundação António Cupertino de Miranda.

O Presidente da Câmara Municipal da Trofa, António Azevedo, considera que “a formação na área da gestão financeira é crucial para que os idosos possam administrar melhor os seus recursos e planear a sua reforma de forma sustentável. Com conhecimentos adequados, podem gerir o seu orçamento, evitar gastos desnecessários e compreender os seus direitos e benefícios, assegurando uma maior estabilidade financeira e tranquilidade na terceira idade”.

Dada a procura por parte da população sénior, a segunda fase de formação será centralizada no Centro de Infoinclusão da Trofa, onde já se encontram abertas inscrições para novas turmas.