A Câmara Municipal da Trofa vai dinamizar um ciclo de reuniões de trabalho com os comerciantes de todas as freguesias do concelho, reforçando a proximidade com o tecido comercial e promovendo o diálogo ativo e construtivo.

A primeira reunião acontece esta quinta-feira, 12 de fevereiro, pelas 09h30, no Auditório do Fórum da Trofa XXI, sendo dirigida aos comerciantes da Freguesia de Bougado – São Martinho e Santiago.

Esta iniciativa surge no âmbito da preparação de uma estratégia global de promoção do comércio local que está a ser preparada pelo Município. Através destas reuniões, serão identificadas necessidades, desafios e oportunidades do setor, promovendo soluções ajustadas à realidade de cada freguesia.