A Câmara Municipal da Trofa promove, no dia 11 de outubro, uma Caminhada Comentada pelo Caminho de Santiago da Trofa. Os objetivos passam por dar a conhecer e valorizar este itinerário, e contribuir para a sua limpeza e preservação.

Esta ação, desenvolvida em parceria com a TrofAmbiente, desafia os participantes a recolherem os resíduos encontrados durante a caminhada, aliando a descoberta do património a uma ação concreta de proteção ambiental.

O itinerário tem cerca de 7,5 quilómetros e uma duração prevista de quatro horas, com início às 08h30, junto à Capela de São Gonçalo, em Covelas. A chegada à Ponte da Lagoncinha, em Lousado, está prevista para as 12h30.

No final da atividade, a Câmara Municipal da Trofa assegura o transporte de regresso de todos os participantes.

As inscrições e informações adicionais podem ser obtidas através do telefone 252 409 290 ou do endereço de email patrimoniocultural@mun-trofa.pt.