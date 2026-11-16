Esta quinta-feira, 19 de novembro, a Trofa assinala o 28º aniversário da criação do Município, após vários anos de reivindicação pela autonomia administrativa, abrindo uma nova etapa no desenvolvimento do território.

O programa de celebração começa às 10h30, nos Paços do Concelho, com o Hastear das Bandeiras. A cerimónia vai contar com a Guarda de Honra dos Bombeiros Voluntários da Trofa e uma atuação do Coro da Corporação.

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Às 11h00 realiza-se a Sessão Solene evocativa dos 28 anos do Município da Trofa e dos 50 anos do Poder Local, com intervenção dos Meninos Cantores do Município da Trofa.

A partir das 18h00, os Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro recebem a tradicional Vitela Assada.

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A participação nas cerimónias e atividades do Feriado Municipal é aberta à população.